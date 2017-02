Internet-Förderantrag als doppelter Boden

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow/Langewahl (MOZ) Die Gemeinden Bad Saarow und Langewahl beantragen Fördermittel für den Ausbau schneller Internetverbindungen in den Orten. Ob die Beschlüsse überhaupt jemals zum Tragen kommen, ist jedoch in beiden Orten offen.

Da wie dort war diese Woche zu zusätzlichen Sitzungen der Gemeindevertreter geladen worden. Der Landkreis Oder-Spree, der formal die Fördermittel beim Bund beantragt, hatte auf das Tempo gedrückt, um entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Gemeinden abschließen zu können.

In Bad Saarow rief die Angelegenheit am Dienstagabend jedoch teilweise Verunsicherung hervor. Erst zwei Wochen zuvor hatte in der gleichen Runde die Deutsche Telekom ein Vorhaben vorgestellt, das für Frohlocken gesorgt hatte. Schon dieses und nächstes Jahr will das Unternehmen in Bad Saarow samt Ortsteilen sowie in Kolpin und Reichenwalde schnelle Internetverbindungen verlegen, aus eigenen Mitteln. Der Ausbau über den Landkreis hingegen würde frühestens 2018 beginnen.

Die Gemeindevertretung stimmte dem Antrag über den Kreis dennoch zu, entsprechend einer Empfehlung der Scharmützelsee-Amtsverwaltung. Nur dann, hieß es, könnte die Gemeinde über diese Schiene von einem Ausbau profitieren, falls das Vorhaben der Telekom einzelne Bereiche unterversorgt lasse oder nicht wie angekündigt ausgeführt werde. "Das Förderprogramm bleibt demnach nicht ungenutzt, sondern als Auffangnetz im Hintergrund vorhanden", so die Verwaltung in ihrer schriftlichen Vorlage.

Die einzige Gegenstimme kam von Bürgermeisterin Anke Hirschmann. Auf Nachfrage erläuterte sie, der Ausbau über den Landkreis biete ihrer Ansicht nach mit teils nur gut 30MBit pro Sekunde zu geringe Übertragungs-Geschwindigkeiten. Die Telekom hatte höhere Werte in Aussicht gestellt.

Die Gemeindevertretung Langewahl hatte am Montagabend einen gleichlautenden Beschluss gefasst, gleichzeitig aber die Amtsverwaltung um weitere Prüfung gebeten. Denn nach Ansicht der Kommunalpolitiker gibt es im Ort bereits ausreichende Internet-Geschwindigkeiten über einen Privat-Anbieter, mit dem die Haushalte entsprechende Verträge abschließen können. Das berichtete Bürgermeisterin Bärbel Kleinschmidt.