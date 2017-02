artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Knut Elstermann berät die Leser dieser Zeitung jede Woche, welche Kinofilme sich lohnen. Während des Festivals ist er ebenfalls im Einsatz. Bevor es losgeht, hat er mit Simon Rayß darüber gesprochen, was die Berlinale besonders macht und wie lange Dieter Kosslick noch ihr Leiter bleiben sollte.

Fassadenkletterer bringen am Zoo Palast-Kinocenter den Berlinale-Bären für die 67. Berlinale an

Herr Elstermann, die Pressevorführungen fürs Festival laufen bereits seit einigen Wochen. War da schon ein Höhepunkt dabei?

Was es in diesem Jahr gibt, sind viele spannende Dokumentarfilme. Da konnte ich schon Einiges sehen. Außerdem gibt es einen neuen Dokumentarfilmpreis, dotiert mit 50 000 Euro. Der kann in allen Sektionen vergeben werden - überall dort, wo Dokumentarfilme laufen.

Haben Sie thematische Schwerpunkte ausgemacht?

Es gibt sehr viele Filme, die sich mit Rassismus beschäftigen. Brasilien zum Beispiel befasst sich intensiv mit seiner kolonialen Vergangenheit. Was mir auch häufiger begegnet ist, ist die Suche nach Utopien. Gar nicht nach den ganz großen Weltentwürfen, sondern Utopien im Zusammenleben, in der Familie, in der Gemeinschaft von Freunden.

Die Ausrichtung des Programms ist wieder sehr politisch geraten. Ist das für Sie ein Punkt, der die Berlinale von anderen wichtigen Festivals unterscheidet?

Ja, das denke ich auf jeden Fall. Die Debattenkultur zeichnet Berlin aus, weil es einfach auch ein Publikum dafür gibt. Ein derart interessiertes, waches, sehr großes Publikum gibt es in Cannes zum Beispiel nicht.

Glauben Sie, dass ein Festival etwas bewirken kann?

Zumindest ist es ein wichtiger Anstoß zum Nachdenken. Ein Film wie "Beuys" zum Beispiel, der als Dokumentarfilm im Wettbewerb läuft. Joseph Beuys war ja ein sehr politischer Künstler. Da lohnt es sich, zu gucken: Welche Utopien hatte er? Welchen Blick auf den Kapitalismus? Wie, glaubte er, kann man das System überwinden? Ich finde es extrem anregend, darüber nachzudenken: Welche politische Verantwortung hat denn der Einzelne? Wir sind alle in einer Schockstarre und schauen nach Washington, nach Polen und Ungarn und wundern uns über die Entwicklungen. Da verändert das Festival nicht die Welt, regt aber ein besseres Denken an und vielleicht auch, ein bisschen aktiv zu werden.

Im Vergleich zu anderen Jahren fehlt der Glamour ein wenig. Für Sie ein Nachteil?

Überhaupt nicht. Stimmt ja auch gar nicht. Wenn man Leute wie Geoffrey Rush, Catherine Deneuve und Richard Gere hat, dann sind das nicht nur Superstars, sondern auch großartige Künstler. Wichtig sind die Filme, wichtig sind große Schauspieler.

Seit 16 Jahren leitet Dieter Kosslick die Berlinale. Muss bald mal ein neuer Chef her?

Klar, er ist lange im Amt, aber ich finde, die Richtung stimmt. Er hat die Berlinale verändert und eine andere, eine diskussionsfreudige Atmosphäre hergestellt. Ich denke, der oder die Nachfolgerin übernimmt irgendwann ein gut bestelltes Haus.

Das Programm droht den Besucher zunächst einmal zu erschlagen. Haben Sie einen Tipp, wie man sich der Vielfalt am besten nähert?

Man sollte nicht nur aufs Bewährte setzen. Viele Filme aus dem Wettbewerb werden auch ins Kino kommen. Da sollte man offen sein, mal ins Forum und ins Panorama zu gehen. Auch in den Jugendreihen der Generation laufen großartige Filme, die nach dem Festival leider einfach verschwinden. In diesen Sektionen kriegt man auch leichter Karten, als wenn man in die Gala-Vorstellungen rennt.