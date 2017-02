Die Show beginnt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Natürlich wird diese Berlinale politisch - das war sie immer schon, und die Lage der Welt bietet Anlässe genug, sich künstlerisch mit ihr auseinanderzusetzen. Bevor das Festival jedoch Ernst macht, kommt der Glamour. Heute Abend wird die Berlinale mit einer Gala und dem Film "Django" am Potsdamer Platz eröffnet. "Django Reinhardt war einer der schillerndsten Vorreiter des europäischen Jazz und Begründer des Gypsy-Swing", erklärt Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. "Zu Django Reinhardts Zeit wurden Sinti von den Nazis verfolgt und schikaniert und im Konzentrationslager umgebracht. Und da sind wir dann wieder ganz in der Gegenwart, in der Sinti und Roma, aber auch Homosexuelle und andere Minderheiten in vielen Ländern immer noch verfolgt werden."

Zuvor wird es aber auf dem roten Teppich glänzen: So hat das Festival angekündigt, dass neben dem Berliner Bürgermeister Michael Müller und Kulturstaatssekretärin Monika Grütters unter anderem Volker Schlöndorff ("Die Blechtrommel"), James Schamus ("Brokeback Mountain"), Wim Wenders ("Der Himmel über Berlin") und der chinesische Künstler Ai Weiwei in die Kameras lächeln werden. Während der elf Festivaltage werden außerdem die Regisseure James Mangold ("Wolverine") und Danny Boyle ("Trainspotting"), die Schauspieler Ethan Hawke ("Boyhood"), Gillian Anderson ("Akte X"), Catherine Deneuve ("Belle de Jour"), Penélope Cruz ("Vicky Christina Barcelona") und Tilda Swinton ("Doctor Strange") in der Hauptstadt erwartet. Für Gekreische dürfte Superstar Robert Pattinson ("Twilight") sorgen. Es wird also erneut eng auf dem roten Teppich.

Sie alle kommen nach Berlin, um neue Filme vorzustellen. Insgesamt sind bei der 67. Berlinale 399 Filme zu sehen, viele davon als Weltpremieren. Um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren 18 Werke - unter anderem das Regiedebüt "Wilde Maus" von Josef Hader und "Eine fantastische Frau" von Calin Peter Netzer. Der Rumäne hat bereits einen Goldenen Bären zu Hause stehen.

Wer die Trophäen in diesem Jahr gewinnt, entscheidet eine siebenköpfige Jury unter dem Vorsitz des niederländischen Regisseurs und Drehbuchautors Paul Verhoeven ("Basic Instinct").

Erneut lohnt sich aber auch der Blick in die Nebenreihen, für die es außerdem oft leichter Karten gibt. So ist es Wieland Speck, dem Leiter der Sektion Panorama beispielsweise gelungen, Raoul Pecks Dokumentation "I Am Not Your Negro" nach Berlin zu holen. Die filmische Collage über den US-Autor James Baldwin wird als Essay angekündigt, das sich mit der "bis heute vom Mainstream weitgehend ausgeblendeten Wirklichkeit schwarzer Amerikaner" beschäftigt - und hat Chancen, Ende des Monats einen Oscar zu gewinnen.