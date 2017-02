artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Die Qual der Wahl haben sowohl die Einwohner von Großmutz als auch die von Neulöwenberg am 9. April zur Wahl der neuen Ortsbeiräte nur in der Hinsicht: Sie können zwischen Personen entscheiden, die auf einer Liste stehen. Weder die etablieren Parteien schicken Kandidaten ins Rennen, noch haben sich Einzelbewerber für die Mitarbeit in dem Gremium angemeldet, informierte Martina Kranich am Dienstagabend als Chefin des Wahlausschusses.

In Neulöwenberg hat sich für die anstehende Wahl die "Wählergruppe für Neulöwenberg" gegründet. "Alles korrekt, die notwendigen Unterstützungsunterschriften liegen vor", informierte Martina Kranich. Zur Wahl auf der Liste stehen:

¦ 1. Carola Minor, Friseurin

¦ 2. Björn Matthias Kresz,

Lokomotivführer

¦ 3. Yvonne Minor, Verkäuferin

¦ 4. Bianca Ast,

Kindertagespflegeperson.

Auch in Großmutz gibt es nur Liste, die LGU. Hier mussten nicht einmal Unterstützungsunterschriften geliefert werden, da Vertreter der Wählervereinigung im Kreistag mitarbeiten. Lediglich die offizielle Schreibweise Landwirtschaft, Gartenbau und Umwelt Oberhavel musste in der Hinsicht korrigiert werden, dass die Begriffe nicht durch Bindestriche, sondern Komma und das Wort und voneinander getrennt sind. Zur Wahl in Großmutz stehen.

¦ 1. Dietmar Euhus, Rentner

¦ 2. Kathleen Höckberg,

Friseurmeisterin

¦ 3. Matthias Winter, Landwirt

¦ 4. Christin Schneider,

Bürokauffrau.

Weitere Wahlvorschläge wurden nicht eingereicht.

Geprüft wurde, ob alle Kandidaten die für eine Wahl notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Dazu gehört unter anderem, dass sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten im Ortsteil leben. "Es gibt nichts zu beanstanden", bat Martina Kranich die Mitglieder des Wahlausschusses um die Bestätigung der Kandidatenvorschläge, die prompt einstimmig erfolgte.

Gewählt werden in beiden Ortsteilen jeweils drei Mitglieder in den Beirat. Sie bestimmen dann aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Im Amt bleibt das Gremium bis zur nächsten Kommunalwahl, die in Brandenburg 2019 ansteht.

Als Wahllokale stehen in Großmutz das Dorfgemeinschaftshaus und in Neulöwenberg die Gaststätte "Charlottenhof", die am 9. April von 8 bis 18 Uhr geöffnet haben.