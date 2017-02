Glienicker Bürgermeister sein und bleiben

artikel-ansicht/dg/0/

In der Wahlversammlung der FDP am Montag sei seine Arbeit in den vergangenen sieben Jahren als erfolgreich gewürdigt worden, berichtet Oberlack selbst aus der Versammlung.

So seien die Wahlpunkte von 2009 weitgehend umgesetzt. Die Jugendarbeit wurde vom Ortsrand in die Ortsmitte verlagert, was die Betreuung der Jugendlichen nach Schulunterricht und Hortzeit deutlich erleichtere. Die zweite Sporthalle habe sowohl die Situation für die Sportvereine verbessert, als auch den Gymnasialstandort aufgewertet. Die Abendanbindung der Buslinie 107 konnte verstärkt werden und erste Schritte in Richtung Kiezbus wurden eingeleitet, zählt Oberlack auf. Das Finanzwesen der Gemeinde wurde reibungslos auf die moderne Buchführung umgestellt. Mit dem Ortskernkonzept erhielt die Weiterentwicklung des Ortes eine Richtschnur. Mit dem Mängelmelder "Maerker", dem Bürgerhaushalt sowie der Einrichtung eines Seniorenbeirats sei mehr Bürgernähe erreicht, so der 60-Jährige.

Der Bürgermeister erklärte, weitere Aufgaben gern übernehmen zu wollen, die er angehen würde. So fehlten in Glienicke etwa kleine und barrierefreie Wohnungen. Die Anbindung an Berlin müsse weiter verbessert werden, und die Fortentwicklung der Entsorgungsinfrastruktur mit den Nachbargemeinden verlange Kontinuität.

Oberlack erinnerte daran, dass die Erfolge in der Vergangenheit nur in Zusammenarbeit mit den Fraktionen der Gemeindevertretung möglich waren. Er habe gerne die Anregungen der ihn unterstützenden Fraktionen aufgenommen und umgesetzt. Ihm sei bewusst, dass auch eine erfolgreiche Arbeit in der Zukunft nur in Kooperation möglich sei.

Oberlack war 2009 gegen den damaligen Bürgermeister Joachim Bienert (SPD) als Sieger aus der Stichwahl hervorgegangen. Damals hatte sich auch die CDU für ihn ausgesprochen.

Die SPD hat für die Wahl am 24. September 2017 bereits Uwe Klein nominiert.