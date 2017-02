Mehr Arbeitslose im Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Arbeitslosenquote in der Stadt Brandenburg und den umliegenden Gemeinden ist im Januar diese Jahres jahreszeitenbedingt leicht angestiegen. 5490 Männer und Frauen und damit 266 mehr als im Dezember 2016 waren bei der Geschäftsstelle Brandenburg der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet, was gleichzeitig den bisher geringsten Stand an Arbeitslosen für einen Januar im Geschäftsstellenbezirk bedeutet. Das entspricht einer Quote von 9,3 Prozent und zeigt im Vergleich zum Januar 2016 durchaus positive Tendenzen auf. Denn noch im Januar 2016 lag die Zahl der Arbeitslosen bei 6375 und damit einer Quote von 10,4 Prozent.

Dem positiven Trend der Agentur für Arbeit folgen auch die Zahlen des Jobcenters Brandenburg: Gegenüber dem Vormonat ist der Bestand an Arbeitslosen saisonal bedingt leicht angestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte dieser aber weiterhin reduziert werden. Im Januar 2017 wurden insgesamt 3.942 Arbeitslose registriert, 144 mehr als im Vormonat (3,8 Prozent) und 630 weniger als im Vorjahresmonat (-13,8 Prozent).

Im Rechtskreis SGB II befanden sich 2.997 Arbeitslose im Bestand (Vormonat: -137 bzw. -4,4Prozent; Vorjahresmonat: -745 bzw. -19,9 Prozent); die Zahl sank erstmals seit 2005 unter 3.000. Im Rechtskreis SGB II gingen insgesamt 414 Personen zu, 102 der Zugänge kamen aus Erwerbstätigkeit, 1 weniger als im Vormonat und 65 weniger als im Vorjahresmonat. Den 414 Zugängen stehen insgesamt 393 Abgänge gegenüber, 218 weniger als im Vormonat und 79 weniger als im Vorjahresmonat. 100 der Abgänge gingen in Erwerbstätigkeit, 7 mehr als im Vormonat und 17 mehr als im Januar 2016.

Die Zahl arbeitsloser Flüchtlinge im Rechtskreis SGB II, basierend auf den TOP-8-Herkunftsländern Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Pakistan, Iran und Nigeria, werden weiterhin positiv beeinflusst durch die Zahl von Personen im Fluchtkontext in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Integrationskursen, die während ihrer Teilnahme nicht als arbeitslos zählen. Der Abbau der Arbeitslosigkeit in der Stadt Brandenburg zeigt im Rechtskreis SGB II weiterhin eine gute Entwicklung.

In der Stadt Brandenburg an der Havel selbst ist die Arbeitslosenquote ebenfalls saisonal bedingt gegenüber dem Vormonat (10,2 Prozent) auf 10,6 Prozent an (Vorjahresmonat 12,1 Prozent) gestiegen. Im Rechtskreis SGB II betrug sie 8 Prozent und ist damit auf dem bisher nierigsten Wert seit Bestehen des Rechtskreises SGB II. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen im Rechtskreis SGB II konnte auf 9,6 Prozent gesenkt werden, liegt jedoch weiterhin über dem Vorjahreswert, der 8,3 Prozent betrug. Der Bestand an Langzeitarbeitslosen im Jobcenter der Havelstadt umfasste im vergangenen Monat 1.616 Personen, eine Person mehr als im Vormonat und 427 Personen weniger als noch vor einem Jahr. Der gegenwärtige Bestand an Langzeitarbeitslosen entspricht einem Anteil an allen Arbeitslosen im Jobcenter Brandenburg an der Havel von 53,9 Prozent (Vormonat: 51,5%, Vorjahresmonat: 54,6%). Auch diese Bestandsentwicklung lässt weiterhin eine positive Tendenz erkennen.

Der Bestand an arbeitslosen ausländischen Personen betrug in der Stadt Brandenburg im Januar 368 Personen, 12 (3,4%) mehr als im Dezember 2016 und 121 (49,0%) mehr als im Januar 2016. Davon sind 309 Personen im Jobcenter Brandenburg an der Havel gemeldet, 94 (43,7%) mehr als im Vorjahresmonat.

Im Januar 2017 waren für Brandenburg a.d.H. insgesamt 584 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber dem Vormonat ist das ein Plus von 10. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 288 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten 158 neue Arbeitsstellen, 81 mehr als vor einem Jahr. 161 Arbeitsstellen wurden abgemeldet, 104 mehr als im Vorjahr. Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Stellen umfasste im Januar diesen Jahres 580 Stellen, 15 mehr als im Vormonat und 297 mehr als im Vorjahresmonat.