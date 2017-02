Mehr Verdachtsfälle auf Ärztepfusch

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Techniker Krankenkasse (TK) in Berlin und Brandenburg hat 2016 mehr Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler gezählt als im Jahr zuvor. 383 Berliner und 116 Brandenburger haben sich bei der Kasse gemeldet - ein Anstieg von zwölf beziehungsweise 17 Prozent. Am häufigsten meldeten sich Patienten nach chirurgischen Eingriffen.

Zwar entpuppe sich längst nicht jeder Verdachtsfall tatsächlich als Fehler, wie Kassenchefin Susanne Hertzer betont. Gleichwohl gebe es in Sachen Fehlerkultur nach wie vor Defizite bei der Ärzteschaft. "Natürlich ist es immer schwer, eine mögliche Fehlbehandlung zuzugeben", sagt Hertzer. Wichtig sei es, aus den Fehlern zu lernen, um sie künftig vermeiden zu können.

Problematisch sei weiterhin, dass es bis zur Feststellung eines möglichen Behandlungsfehlers meist viel zu lange dauere. Es seien dafür viele Unterlagen nötig. Zudem würden von den Parteien oft mehrere, einander widersprechende Gutachten eingeholt. Hertzer: "Im Sinne unserer Versicherten sind Bearbeitungszeiten von fünf, zehn oder sogar noch mehr Jahren nicht hinnehmbar."

Sie regt deshalb einen Fonds für Härtefälle an, wenn Patienten wegen eines Behandlungsfehlers ihren Beruf nicht mehr ausüben können und in finanzielle Not geraten.