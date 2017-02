Ewan McGregor sehnt sich nach der Jugend

artikel-ansicht/dg/0/

«Man sehnt sich wohl auch ein bisschen nach der Zeit zurück, nach den Leuten und daran, dass man kaum Verantwortung hat. So geht es wahrscheinlich jedem Mann - oder vielleicht auch allen Menschen - in dieser Phase des Lebens.»

McGregor («Star Wars») spielt in «T2 Trainspotting» den ehemaligen Drogenabhängigen Marc Renton, der in seinen schottischen Heimatort Leith zurückkehrt. Die Fortsetzung spielt rund 20 Jahre nach dem ersten Film, an dessen Ende Renton mit dem Geld aus einem Drogengeschäft ins Ausland geflohen war.

«Anders als Renton war ich natürlich zwischendurch oft in Schottland», sagte McGregor nach der Rückkehr an alte Drehorte und dem Wiedersehen mit den anderen Darstellern. «Aber so wie Renton im Film seine alten Freunde trifft, so ging es mir auch, als ich Jonny (Lee Miller), Ewan Bremner und Bobby (Robert Carlyle) wiedergesehen habe.» «T2 Trainspotting» startet am 16.2. in den deutschen Kinos.