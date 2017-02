Wahlhelfer zur Bundestagswahl 2017 gesucht!

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In der Stadt Brandenburg an der Havel werden rund 670 ehrenamtliche Helfer für die Durchführung der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September benötigt. Gesucht werden Wahlvorsteher und ihre Stellvertreter sowie Beisitzer für alle 65 Wahllokale im Stadtgebiet.