Gesucht: Ideen für Betreuung Pflegebedürftiger

Potsdam (dpa) In der eigenen Wohnung und im Stadtteil: Alte Menschen wollen meistens im vertrauten Umfeld alt werden, auch wenn sie pflegebedürftig sind. 78 Prozent aller Pflegebedürftigen werden in Brandenburg im eigenen Zuhause von Angehörigen oder mit Hilfe von ambulanten Pflegediensten versorgt, betonte Sozialministerin Diana Golze (Linke) am Donnerstag.