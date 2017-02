Verein unterstützt Kita Marzahna

artikel-ansicht/dg/0/

14 Interessierte hatten sich zur Gründerversammlung in der Kita eingefunden. Die Satzung wurde vorgestellt und besprochen und später von den Gründungsmitgliedern unterzeichnet.

Zum Vorstand wählte die Versammlung: Sandra Heyer (Vorsitzende), Mario Drewitz (Stellvertreter) und Sebastian Scharnagel (Kassenwart).

Den Jahresbeitrag legte die Versammlung auf 12 Euro fest. "Nun endlich sind die bürokratischen Hürden gestemmt und der Verein wurde ins Vereinsregister Potsdam eingetragen", so Sandra Heyer.

"Wir haben uns zum Ziel gemacht, die pädagogische Arbeit in finanzieller und auch organisatorischer Hinsicht zu unterstützen. Der Satzungszweck werde insbesondere verwirklicht durch die Anschaffung pädagogischen Spiel- und Bastelmaterials, die Unterstützung von Veranstaltungen und Kinderfesten sowie durch finanzielle Förderung der Ausstattung. Das soll vor allem erfüllt werden durch Geld- und Sachspenden. Wichtig ist uns vor allem die enge Zusammenarbeit mit der Kita Leitung und dem pädagogischen Personal der Einrichtung. Als erstes großes Ziel planen wir die Anschaffung eines Spielgerätehäuschen. Wir denken, gerade in der heutigen Zeit ist Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung besonders wichtig", so die Vorsitzende weiter.

Der gewählte Vorstand freut sich auf viele engagierte Mitglieder, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt. Zusätzlich zur Mitgliedschaft besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, den Verein mit einmaligen Spenden zu unterstützen.