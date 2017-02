Eine Reise entlang der Bierstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig/Brandenburg (MZV) "Bier ist heute nur ein Thema des Tages", bemerkt Bierbrauer Norbert Eggenstein mit einem breiten Lachen. Dieses Lachen trägt am Mittwochvormittag nicht nur er im Gesicht. Im Burgbräuhaus haben sich Vertreter von Presse und Fernsehen eingestellt, die der Einladung von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) in die familiengeführte Brauerei folgten. Dort geht es dann tatsächlich nicht nur ums Bier. Auf der diesjährigen Internationalen Grünen Woche, die am 29. Januar zu Ende ging, präsentierte sich der Landkreis nicht nur von seinen schönsten, sondern erfolgreich auch von seinen schmackhaften Seiten. Mit dem Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Infrastrukturen e.V. und der Seifenmanufaktur Gabi Sußdorf wurde der Brandenburger Marketingpreis in der Kategorie "Direktvermarktung" gleich zweimal in den Landkreis vergeben. "Es ist sehr gut, dass wir sie haben", so der Landrat, der den erfolgreichen Unternehmern versprach, sie auch weiterhin bei der Überwindung auftretender Klippen zu unterstützen. "Starke Unternehmen machen starke Kommunen und einen starken Landkreis." Im Anschluss galt die geballte Aufmerksamkeit den Ausgezeichneten.