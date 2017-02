Brandenburg ist kreativ

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig/Brandenburg (MZV) Zum 18. Mal wurde auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin der begehrte Marketingpreis durch den Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin e.V. verliehen. 46 Teilnahmen aus den Kategorien Ernährungswirtschaft (20), Direktvermarktung (12) sowie Land- und Naturtourismus (14) wurden von einer kompetenten Fachjury begutachtet und bewertet. Unter dem Motto "Innovative Produkte und Produktvermarktung" wurden mit dem pro agro-Marketingpreis 2017 jeweils die ersten drei Preisträger aller Kategorien gekürt. Sie erhielten ein pro agro-Marketingpaket. Zusätzlich wurde der EDEKA-Regionalpreis in der Kategorie Ernährungswirtschaft vergeben. Mit der Broschüre "Ein Land voller Ideen" werden die Produkte, Produktideen und Vermarktungskonzepte aller 46 Wettbewerbsteilnehmer des pro agro-Marketingpreises 2017 dargestellt. Die gedruckten Exemplare dieser Entdeckungsreise durch das innovative Brandenburg werden im Jahresverlauf angeboten. Der pro agro-Marketingpreis, den der Verband bereits seit 2000 jedes Jahr im Rahmen der IGW verleiht, zählt zu einer der begehrtesten Trophäen in der regionalen Ernährungs- und Tourismus-Branche. Er ist zum Markenzeichen von Produktentwicklung und Gastlichkeit made in Brandenburg geworden, dessen Strahlkraft über die Grenzen des Landes hinausreicht. Die zentrale Botschaft lautet: Brandenburg ist Kreativität, Innovation und Unternehmertum.