Biathlon-WM: Doping-Razzia bei den Kasachen

Hochfilzen (dpa) Razzia bei den Kasachen, keine Einsicht bei den Russen: Die Doping-Problematik sorgt bei der Biathlon-WM in Hochfilzen weiter für Negativ-Schlagzeilen.

Bei der WM in Hochfilzen wurde eine Doping-Razzia durchgeführt. © Barbara Gindl/APA/dpa

Einen Tag vor dem ersten WM-Rennen hatte Österreichs Polizei in den Teamunterkünften der kasachischen Nationalmannschaft eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente wurden sichergestellt. Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka kündigte an: «Die Polizei wird alles daran setzen, die strafrechtliche Verantwortlichkeit zu klären.»

Nicht klein beigeben wollen die Russen im Skandal um mutmaßliches Staatsdoping. Tjumen in Sibirien werde die WM 2021 nicht abgeben. Die Internationale Biathlon-Union (IBU) habe bei der Aberkennung wegen der Dopingvorwürfe Formfehler begangen, sagte der Gouverneur von Tjumen, Wladimir Jakuschew. Nähere Angaben zu den angeblichen Verstößen machte er nicht.

Auf einem Krisen-Gipfel hatte der Weltverband am Vortag beschlossen, die Russen zu bitten, die WM zurückzugeben. Sollten sie die Bitte nicht erfüllen, würden die für das Jahr 2021 geplanten Titelkämpfe entzogen. Man werde notfalls vor Gericht ziehen, um die IBU-Entscheidung anzufechten: «Wir werden darüber nachdenken, eine Klage einzureichen. Und das vielleicht nicht nur vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS», sagte RBU-Präsident Alexander Krawzow.

Die von den Athleten geforderten härteren Anti-Doping-Sanktionen wie Sperren bis acht Jahre, Bußgelder bis zu einer Million Euro und die Aberkennung von Startplätzen waren nicht erfüllt worden. Stattdessen wurden Arbeitsgruppen gegründet - Franz Steinle, der Präsident des Deutschen Skiverbandes (DSV) gehört dazu. «Wir haben als Athleten nicht erwartet, dass es hier zu festen Entscheidungen kommt. Ich glaube aber, mit der Arbeitsgruppe ist es ganz gut getan», sagte der zweimalige Weltmeister Erik Lesser.

Unter Verdacht steht nun auch das elfköpfige kasachische National-Team. Im Januar hatte eine Privatperson beobachtet, wie die Insassen von mehreren Kleinbussen an einer Tankstelle in Osttirol einen größeren Karton entsorgten. «Im Karton befand sich eine beträchtliche Menge an gebrauchtem medizinischen Einwegmaterial, wie Einwegspritzen, Infusionen und Ampullen sowie handschriftliche Aufzeichnungen, die auf einen Dopingvorgang schließen ließen», teilte die Polizei mit.

Den Kasachen auf die Spur kamen die Ermittler, weil sich in diesem Karton diverse Akkreditierungen für IBU-Veranstaltungen befanden. «Es ist für uns ein gutes Gefühl, in einem Land mit einer professionellen Anti-Doping-Agentur zu sein, die eng mit den staatlichen Behörden kooperiert», sagte IBU-Generalsekretärin Nicole Resch. «Wir vertrauen voll auf die Ermittlungen der Behörden, denn bisher wissen wir nicht, ob es sich um verbotene Substanzen oder verbotene Methoden handelt. Erst dann können wir Maßnahmen treffen.»