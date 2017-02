artikel-ansicht/dg/0/

Tel Aviv/Kairo (dpa) Der ägyptische Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nimmt den Raketenangriff auf die israelische Küstenstadt Eilat am Roten Meer für sich in Anspruch. Die Raketen seien abgefeuert worden, damit "Juden und Kreuzfahrer" wüssten, dass der "Stellvertreterkrieg" ihnen nicht nütze, heißt es in einer am Donnerstag über IS-Kanäle im Internet verbreiteten Erklärung. Die Echtheit der Stellungnahme ließ sich zunächst nicht überprüfen.