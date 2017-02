Was tun, wenn Bello weg ist?

artikel-ansicht/dg/0/

Zum einen ist Berner Sennenhund Momo bei Damme (Gemeinde Nennhausen) entwischt und noch nicht wieder nach Hause gekommen (BRAWO berichtete), und zum anderen sind die zwei Deutschen Doggen Cosma und Bella am Montag in Stechow verschwunden.

Die Besitzer der Hunde tun alles, was in ihrer Macht steht, um ihre Lieblinge wieder zu finden. Sie suchen in der Umgebung, haben die örtlichen Tierheime informiert und die Öffentlichkeit über die Presse aufmerksam gemacht. Sie haben sich auch an die sozialen Netzwerke gewandt. Auf Facebook gibt es die Seite "Entlaufene Hunde Berlin Brandenburg". Mehr als 20.000 Gefällt-mir-Angaben hat die private Initiative, die bei der Suche nach entlaufenden Hunden in der Region hilft.

Im Netzwerk werden aber nicht nur Suchanzeigen, sondern auch Fundhunde und Sichtungen gemeldet. Durch das großflächige Teilen der Meldungen durch die Follower kommen große Reichweiten zu Stande, und viele Hunde konnten dank dieser Arbeit wieder von den Besitzern in die Arme geschlossen werden.

Auf der Webseite der Initiative (entlaufenehundeberlinbran.jimdo.com) sind sehr viele Verhaltenstipps für Besitzer und Menschen, die einen herrenlosen Hund sehen bzw. finden, hinterlegt. So reagieren viele Hunde, die allein draußen für sich sorgen müssen, nicht mehr normal auf menschliche Ansprache, sondern flüchten, auch wenn sie sonst eigentlich nicht ängstlich sind.

Außerdem ist einigen vielleicht nicht bewusst, dass Fundhunde immer der Polizei angezeigt werden müssen. Sonst ist es Fundunterschlagung und damit strafbar. Es sollte außerdem, so vorhanden, der Chip ausgelesen werden und bei Tasso, dem größten Haustierregister, nachgefragt werden, ob ein Besitzer verzeichnet ist.