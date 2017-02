Poroschenko verurteilt Sprühattacke - Strafverfahren eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Kiew (dpa) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Sprühattacke eines Parlamentariers gegen ein Stück Berliner Mauer in Kiew verurteilt. "Ein derartiges Verhalten eines Parlamentsabgeordneten ist absolut unannehmbar, das ist seine private Position und spiegelt nicht die Position der politischen Kraft wider", sagte er am Donnerstag vor Journalisten. Die Fraktion seines Petro-Poroschenko-Blocks solle die Tat missbilligen. Das Mauerstück steht vor der deutschen Botschaft in Kiew.

Die ukrainische Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren gegen den Abgeordneten Alexej Gontscharenko ein. Es werde wegen Rowdytums ermittelt, teilte Generalstaatsanwalt Juri Luzenko auf Facebook mit. Sollte Gontscharenko seine Immunität entzogen werden, könnten ihm bis zu sechs Monate Gefängnis drohen.

Am Mittwoch hatte der Vize-Fraktionsvorsitzende der Poroschenko-Partei in roten Buchstaben "NEIN!" auf das Mauerstück gesprüht. Damit wollte der 36-Jährige gegen Aussagen des Botschafters Ernst Reichel protestieren. Dieser hatte in einem Interview erklärt, dass für Wahlen in den ostukrainischen Separatistengebieten nicht unbedingt ein völliger Abzug russischer Soldaten nötig sei.

Danach forderten Kiewer Parlamentarier, Berlin solle den Botschafter austauschen. Ein 2015 in der weißrussischen Hauptstadt Minsk vereinbarter Friedensplan sieht Wahlen in den umkämpften Gebieten vor.