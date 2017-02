Festgefahren: Vergleich im Prozess um Kronkorken-Gewinn gescheitert

artikel-ansicht/dg/0/

Arnsberg (dpa) Geld macht tatsächlich nicht immer glücklich. Im Sauerland hat es einen früheren Freundeskreis sogar vor Gericht gebracht: Im Streit der Clique um einen Kronkorken-Gewinn wollen die Richter in Arnsberg am 2. März entscheiden. Einen Vorschlag der Kammer für einen Vergleich zu dem gewonnenen Auto lehnten die streitenden Parteien am Donnerstag ab. Die Richter machten der Klägerin Hoffnungen, sich gegen den Gewinner des Wagens durchsetzen zu können.