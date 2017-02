Mann mit der Faust geschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Oberkrämer (OGA) Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht einen Mann auf einem Grundstück Am Anger in Vehlefanz angegriffen - wie die Polizei vermutet, wurden sie bei einem Diebstahl gestört. Der 35-jährige Syrer, der in dem Haus als Untermieter wohnt, hielt sich draußen auf, um eine Zigarette zu rauchen. Als die beiden Männer das Grundstück betreten wollten, versuchte er dies zu verhindern. Die beiden Täter schlugen daraufhin mit der Faust auf den Syrer ein und verletzten ihn leicht im Gesicht. Dann flüchteten sie vom Grundstück, möglicherweise in Richtung Schwante.