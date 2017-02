Warnstreik legt Busverkehr lahm

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Tarifverhandlungen verliefen bislang enttäuschend, das vorliegende Arbeitgeberangebot ist nicht akzeptabel", begründete Marco Pavlik, Verdi-Verhandlungsführer, die Maßnahme. Peter Schmietow von der HVG sieht vor allem das Gleichbehandlungsgebot verletzt, das vor allem ältere Kollegen mit Blick auf die Lohnangebote benachteilige, weil sie mit einer pauschalen Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro abgespeist würden. Neue Busfahrerkollegen erhielten gemäß des aktuellen Stands bei einem Einstiegsgehalt von 1900 Euro brutto 112 Euro mehr. Die Streichung der Lohntabellen sei überdies unter anderem nicht hinnehmbar.

Um den Druck auf die Arbeitgeber im Vorfeld der nächsten Verhandlungsrunde am 16. Februar zu erhöhen, waren nun die Betriebshöfe in Nauen, Falkensee und Rathenow sowie die Nebenstellen in Friesack und Ketzin betroffen und verschlossen. "Die Arbeitgeberseite bedauert dieses Vorgehen, da diejenigen, die auf einen funktionierenden ÖPNV angewiesen sind, das Nachsehen haben, zumal die aktuellen Tarifverhandlungen laufen und dadurch unnötig behindert werden", hieß es auf der Internetseite der HVG. In der Tat hatte der Streik natürlich vor allem für Berufspendler, Schüler & Co. negative Auswirkungen. Sie mussten kurzfristig andere Lösungen suchen, um ihren Zielort zu erreichen. Der Warnstreik wurde am Mittwochnachmittag angekündigt. Foto: Rachner

Warnstreik legt Öffentlichen Personennahverkehr in Morgenstunden lahm