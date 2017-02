Geflügelpest bei Bussard und Schwan nachgewiesen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Werder (dpa) In Brandenburg gibt es zwei neue Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln. In Werder (Havel) sei bei einem verendeten Bussard der Erreger H5N8 nachgewiesen worden, teilte das Landratsamt Potsdam Mittelmark am Donnerstag mit. Das Veterinäramt habe die zuständigen Maßnahmen eingeleitet, ein Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet um den Fundort seien eingerichtet worden. Hunde und Katzen dürfen nicht mehr frei herumlaufen. Auch in Potsdam wurde am Mittwoch erstmals bei einem verendetem Schwan der Erreger nachgewiesen, wie die Stadt mitteilte. Auch hier gelten ein Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet. Bereits seit 25. November muss Geflügel im gesamten Stadtgebiet in den Ställen bleiben. In Potsdam gibt es etwa 60 Geflügelhalter.