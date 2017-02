17 Azubis freigesprochen

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Abschluss für KFZ-Mechatroniker: Im Rahmen einer Feierstunde hat die Kreishandwerkerschaft am Mittwochabend in Nauen 17 Auszubildende freigesprochen. Sie hatten ihre Prüfung teils mit Bravour abgeschlossen, etwa Dennis Bröhl von der Firma Tino Heinze in Falkensee und Tino Scheuschner vom Autohaus Ludwig in Rathenow, die als Jahrgangsbeste jeweils die Note "gut" erhielten. Insgesamt waren 21 Auszubildende für die Winterprüfung angemeldet. Die Gesellenbriefe überreichten unter anderem Kreishandwerksmeister Michael Ziesecke, Geschäftführerin Claudia Seeligmann sowie Havellands Wirtschaftsdezernent Andreas Ernst. Foto: privat