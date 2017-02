Senatskanzleichef: Berlin wird kein Ausreisezentrum schaffen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin steht den vom Bund vorgeschlagenen Ausreisezentren für Flüchtlinge, die voraussichtlich kein Asyl bekommen, skeptisch gegenüber. Er sehe organisatorische und rechtliche Probleme, sagte Senatskanzleichef Björn Böhning am Donnerstag vor dem Spitzentreffen von Bund und Ländern. "In Berlin werden sie in jedem Fall nicht geschaffen." Anreize für eine freiwillige Rückkehr sehe der rot-rot-grüne Senat dagegen positiv. "Unsere Linie ist, die freiwillige Rückkehr zu unterstützen."