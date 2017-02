Landrat will Kreisumlage senken

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die höheren Schlüsselzuweisungen vom Land ermöglichen es: Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags will Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) die Kreisumlage von 44,5 auf 44 Prozent senken lassen. Das bestätigte der Hauptverwaltungsbeamte gegenüber dieser Zeitung am Donnerstag auf Anfrage. Die Fraktionen im Kreistag sind über seine Pläne bereits in Kenntnis gesetzt worden - dem Vernehmen nach unter breiter Zustimmung, nicht nur aus Reihen der Zählgemeinschaft. Im Haushalt 2017, der im März definitiv verabschiedet werden soll, wird das Vorhaben ausgewiesen sein. Und, wichtig: Das bekannte Defizit in Höhe von 2,1 Millionen Euro kann ausgeglichen werden. Weiterhin sollen überschüssige Gelder gemäß eines noch einzubringenden Haushaltsbegleitbeschlusses an die Kommunen eins zu eins durchgereicht werden.