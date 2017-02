Polnische Lehrer sollen in Brandenburg unterrichten

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551002/

Allein bis Ende 2019 werden zwischen Elbe und Oder etwa 3000 neue Lehrkräfte gesucht. Weil es - gerade auch für ländliche Regionen - nicht einfach ist, diese zu finden, führte der Staatssekretär des Bildungsministeriums, Thomas Drescher, zu diesem Thema kürzlich Gespräche an der Universität Stettin.

Drescher vereinbarte dabei nach eigener Darstellung mit der Universitätsleitung eine Art Stufenplan. Als erster Schritt sollten einigen polnischen Lehramtsstudenten während ihres Studiums Praktika an Brandenburger Schulen ermöglicht werden. Darauf aufbauend könnte das Studium kompatibel mit dem deutschen Arbeitsmarkt gestaltet werden. Im Ergebnis würden die Absolventen alle Voraussetzungen mitbringen, um in Brandenburg arbeiten zu können, vor allem auch gute Deutschkenntnisse. Die Arbeitserlaubnis ist wegen der EU-Freizügigkeit unproblematisch.

"Ich bin meinen polnischen Gesprächspartnern sehr dankbar für den kollegialen Gedankenaustausch und die konstruktiven Ideen", sagte Drescher. Auch der Rektor der Stettiner Uni, Edward Wlodarczyk, bezeichnete die Potsdamer Vorschläge als "interessant und vielversprechend", weil sie für die polnischen Studierenden die "Möglichkeiten erweitern, eine Arbeitsstelle nach dem Studium zu finden".

Doch der Vorstoß löst östlich der Oder auch andere Reaktionen aus. Beispielhaft steht ein Bericht des Magazins "Newsweek Polska" in dieser Woche. Unter der Überschrift "Polnische Lehrer als Rettung für deutsche Schulen" wird aufgelistet, dass nicht nur Brandenburg, sondern auch andere Bundesländer wie Sachsen oder Hessen unter akutem Lehrermangel leiden und deshalb - ähnlich wie bei der Beschäftigung polnischer Ärzte - östlich der Oder Ausschau halten.

"Allein schon wegen der vielen Flüchtlinge brauchen sie in Deutschland mehr Lehrer", heißt es weiter. Ein Gehalt von 3000 Euro sei für polnische Absolventen freilich verlockend. "Aber wer unterrichtet dann in Polen? Vielleicht Flüchtlinge aus der Ukraine?", fragen einige der Internet-Kommentatoren.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte am Donnerstag, dass man wegen der Irritationen in einem jetzt abgesendeten Brief an die Uni nochmals klargestellt habe, dass es nicht um die Abwerbung polnischer Lehrer gehe.

Bisher findet man polnische Pädagogen erst an wenigen Schulen der Grenzregion. "Wir haben zwei Lehrerinnen aus dem Nachbarland, da ja auch viele unserer Schüler Polen sind", berichtet die kommissarische Leiterin der Grundschule Gartz (Uckermark), Birgit Venzke. Die Polinnen unterrichten Mathe, Englisch, Kunst und Sachkunde "natürlich auf Deutsch, da wir ja eine deutsche Schule sind", betont Venzke.

Im Schulamtsbezirk Frankfurt (Oder), der ganz Ostbrandenburg umfasst, sind rund 30 polnische Pädagogen beschäftigt. An der Frankfurter Astrid-Lindgren-Grundschule ist eine Germanistin aus Polen beschäftigt, die Flüchtlingskindern Deutsch beibringt.

Am Freien Gymnasium in Neuzelle (Oder-Spree) kommen gleich vier Lehrerinnen und zwei Lehrer aus dem Nachbarland. Das hängt freilich mit der Internationalität der Schule zusammen. "Zu unserem Team gehören auch zwei Russen und je ein Pädagoge aus Frankreich, Kuba und Ungarn", sagt Schulleiter Sven Budach stolz.