Kahlschlag in Neuruppin geht weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Kastanien an der Neuruppiner Scholtenstraße müssen womöglich zum größten Teil gefällt werden. Das erklärte Neuruppins Baudezernent Arne Krohn am Mittwochabend bei der Anwohnerversammlung im Ratssaal.

artikel-ansicht/dg/0/1/1551004/

Bei dem Treffen war es um ein Bauvorhaben am Sportcenter gegangen. Dabei war auch der Baumbestand der Stadt Thema - unter anderem die mit Kastanien gesäumte Allee. "In der Scholtenstraße ist leider ein Großteil des Kastanienbestandes stark gefährdet", so Krohn. Das sei das Ergebnis der Untersuchungen der drei Baumwarte der Stadt.

Sollten die Bäume gefällt werden müssen, wird der Alleencharakter aber laut Krohn wieder hergestellt. Ob das zwingend mit den jetzigen Kastanienarten geschehen werde, sei aber offen. Denn es gebe mittlerweile neue Sorten, die besser an die veränderten Bedingungen angepasst sind, mit denen die Gehölze aufgrund des Klimawandels zurechtkommen müssen.

Die Scholtenstraße war laut Krohn nach der Wende und dem Abzug der russischen Streitkräfte eine der ersten, die im ehemaligen militärischen Sperrgebiet geöffnet worden waren. Die Allee ist jedoch nur eine von vielen Straßen der Fontanestadt, an denen die Bäume wegen Schäden mittelfristig ausgetauscht werden müssen. Die Gründe dafür seien beispielsweise der Klimawandel, mangelnde Pflege und Beschädigungen durch Bauarbeiten. "Das Großgrün der Stadt ist in vielen Bereichen akut gefährdet. Wir müssen uns von vielen lieb gewordenen Bäumen verabschieden", so Krohn. Aufgefallen war der teilweise alarmierende Zustand der Gehölze im Sommer 2013, als ein Ast eines Baumes am Rheinsberger Tor herabgefallen war und zwei Gäste des dortigen Imbisses verletzt hatte. "Das war ein Alarmsignal für uns. Wir sind jetzt in einer Generationsphase, in der sich die Neuruppiner vor 200 bis 250 Jahren befanden, als die aktuellen Bäume gepflanzt wurden." Nun müsse geschaut werden, wie schnell und in welcher Form die Erneuerung des Baumbestandes der Stadt umgesetzt werden könne.