Streit um Behindertenbeauftragte

Als "Verunglimpfung" bezeichnete Hannelore Gußmann (SPD) das Verhalten des Gremiums. "Hier wird von vornherein gegen eine Person gesprochen."

"Peinlich hoch drei" nannte auch Siegfried Pieper (SPD) die Diskussion. Dessen Mitglieder verteidigten ihre Kritik an der vorgeschlagenen Kandidatin. "Wir haben uns von der Beschlussvorlage einfach überfahren gefühlt", sagte die Vorsitzende Doreen Beier. Weder habe sich Antje Rahn beim Arbeitskreis vorgestellt, noch glaube dieser, dass die Kandidatin für das Amt geeignet sei. "Die Kompetenz liegt beim Arbeitskreis", sagte Mitglied Manuela von Häfen.

Bemängelt wurde unter anderem die persönliche Vorstellung der Kandidatin bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses. Dort habe sie hauptsächlich davon berichtet, was sie bisher gemacht habe. Warum sie sich für das Ehrenamt berufen fühle, habe die Tierärztin nicht gesagt. Auch, dass sie selbst schwerbehindert sei, habe sie lediglich in einem Nebensatz erwähnt. Schließlich hatte der Arbeitskreis vorgeschlagen, die Aufgaben eines Behindertenbeauftragten selbst zu übernehmen.

Das wiederum ist indes nicht möglich: laut Hauptsatzung der Stadt Neuruppin kann nur eine natürliche Person das Amt innehaben. Am Dienstag hieß es, dass bislang keines der Mitglieder des Arbeitskreises bereit war, sich selbst um die Stelle zu bewerben. Denn die ist schon seit Längerem vakant: Seit 2015 war die Stadt auf der Suche nach einem Nachfolger für Brigitte Heinrich.

Dass das Gremium sich mit seinen Bedenken sofort an die Presse wandte, ohne mit der Verwaltung oder der Bewerberin selbst gesprochen zu haben, stieß vielen Teilnehmern der Sitzung sauer auf. "Wir sind davon überzeugt, dass Frau Rahn geeignet ist", sagte Heinz Stawitzki (CDU) über seine Partei-Genossin. Nico Ruhle (SPD) bezeichnete die Situation als "missliche Lage", in die der Arbeitskreis Barrierefreie Stadt alle gebracht habe. "Egal, was wir tun, eine Seite wird verlieren." Er schätze die Arbeit des Gremiums sehr, aber in diesem Falle habe der Arbeitskreis geschlafen. Dass die Diskussion das Ehrenamt massiv beschädige, brachte Michael Gayck (CDU) an. "Die Stadt sucht einen Behindertenbeauftragten, nicht der Arbeitskreis", machte er deutlich.

Der Antrag des Stadtverordneten André Ballast (Pro Ruppin), die Entscheidung über die Bewerberin zu vertagen, wurde abgelehnt. Der Vorschlag, Antje Rahn als Behindertenbeauftragte einzusetzen, passierte den Ausschuss und geht nun in die nächste Stadtverordnetenversammlung am 20. Februar. Dort wird abschließend über den Vorschlag befunden.

Antje Rahn, die als Sachverständige beruflich in ganz Deutschland unterwegs ist und deshalb auch am Dienstag nicht zur Sitzung kommen konnte, hatte von dem Trubel um ihre Person noch gar nichts mitbekommen und äußert sich gegenüber dem RA überrascht über die Diskussion.

Persönlich nimmt sie die Zweifel an ihrer Eignung nicht. "Ich würde diese Arbeit übernehmen, solange es mir möglich ist", sagt die 56-Jährige. "Denn offenbar hat sich ja bisher niemand gefunden." Auf die Stellenausschreibung sei sie eher zufällig gestoßen, sagt sie. Rahn lebt seit Kurzem in der Stadt und hat erst kürzlich Bekanntschaft mit dem Arbeitskreis gemacht. "Ich habe vielleicht nicht die große Qualifikation, möchte aber gerne den Menschen in Neuruppin helfen", sagte sie dem RA. "Ich muss das aber auch nicht machen", stellte sie klar.

Antje Rahn will sich nun mit dem Arbeitskreis treffen. Dann möchte sie fragen, warum sich niemand aus dem Gremium um die Stelle beworben hat.