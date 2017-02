Operation am Wahrzeichen

artikel-ansicht/dg/0/

Das zu klären, war am Mittwoch Aufgabe der Baumpflege Bollmann mit Stammsitz in Schleswig-Holstein. Schon seit Montag dieser Woche kümmerten sich Mitarbeiter des Unternehmens um den Baumbestand auf dem Martin-Niemöller-Platz. Mit besonderer Spannung wurden aber die Pflegearbeiten an der Wichmann-Linde erwartet.

Schon 1908, also vor mehr als 100Jahren, hatte die Winterlinde erste Anzeichen von Altersschwäche gezeigt, woraufhin der Magistrat ein Pflegegutachten und eine Pflegeheilung beauftragt hatte. Den bisher vermutlich größten Eingriff erlebte der historisch bedeutsame Baum 1991. Damals wurde er nach neuesten Erkenntnissen rundum versorgt. Zumindest im Winter sichtbar ist zudem die Kronensicherung. Stahlseile halten die dicksten Äste so beieinander, dass sie sich gegenseitig stützen und auch Unwettern trotzen. Ohne diese Konstruktion, da sind sich Baumexperten einig, würde es die Wichmannlinde längst nicht mehr geben.

Entsprechend viel Fingerspitzengefühl war daher gefragt, als die "Bollmänner" am Mittwoch zum Pflegeschnitt ansetzten. Schon am Vormittag konnten sie aber Positives verkünden: Der Wichmann-Linde geht es - ihrem Alter entsprechend - ziemlich gut. Tatsächlich genügte eine einfache Kronenpflege, bei der etwas Totholz und überlange Äste entfernt wurden. Kritisch beäugt wurde auch die Kronensicherung - und für gut befunden. "Die ist optimal", hieß es von den Experten, während die letzten Reste vom Pflegeschnitt durch den Holzhäcksler ratterten.

Die Wichmann-Linde ist als Naturdenkmal klassifiziert. Das hat sie ihrem Alter zu verdanken - von dem nach einem Blitzeinschlag der zwar hohle, mit 6,40Metern Umfang dennoch beachtliche Stamm kündet. Zugleich wird dem Baum aber historische Bedeutung beigemessen. Vor seinem Tod im Jahr 1270 soll Pater Wichmann von Arnstein, der mit seinem Bruder Gebhard das Neuruppiner Dominikanerkloster gründete, bestimmt haben, dass er in einen gläsernen Sarg gebettet und dieser noch in einen silbernen gesetzt werden sollte. Überdies sollte, nach altem germanischem Brauch, eine Linde auf sein Grab gepflanzt werden - die Wichmann-Linde. Erst wenn der Baum vergangen ist, darf der Legende nach das Grab geöffnet werden. Das dürfte nach den jüngsten Pflegearbeiten noch etwas auf sich warten lassen. Nicht zuletzt für Gerd und Christiane Bollmann ist das erfreulich. Die Baumpfleger im Ruhestand sind seit Mai 2000 Paten der Wichmann-Linde.