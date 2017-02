Eiswelt lockt Besucher in Scharen an

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Die Eiswelt in Karls Erlebnisdorf in Elstal verzeichnet einen Besucherrekord: So haben 111.111 Menschen die zahlreichen Skulpturen in der 2.000 Quadratmeter großen Eishalle, die von Künstlern mal blau schillernd, mal grün strahlend oder durchsichtig glänzend geschaffen wurden, unter die Lupe genommen. Die Ausstellung, die im Dezember eröffnet wurde, kann weiter besichtigt werden.