Falkensee (MOZ) Ein ICE hat am Donnerstagnachmittag nahe des Bahnhofs Seegefeld in Richtung Falkensee auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg eine Person erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. An Bord des Intercity Expresses 800 befanden sich rund 350 Reisende. Sie mussten evakuiert werden, ehe sie in einem Ersatzzug ihre geplante Fahrt fortsetzen konnten. Die Strecke musste rund zwei Stunden lang gesperrt bleiben. Der Fernverkehr wurde zeitweise über Wustermark umgeleitet, wie die Polizei als auch Bahnsprecher Holger Auferkamp bestätigte. Nähere Angaben wurden nicht bekanntgegeben.