Abgas-Skandal, Schlammschlacht und Geheimdienst

(MOZ) Monat um Monat ist seit der Aufdeckung des VW-Abgas-Skandals im September 2015 ins Land gegangen, ohne dass wirklich feststeht, wer wann im Konzern etwas vom Betrug wusste. Oder gar, wer das alles in Auftrag gegeben hat. Fest steht dagegen, dass allein in den USA, wo alles aufgeflogen war, der Konzern 22 Milliarden Dollar an Strafen zahlen muss. Mindestens. Während etwa die deutschen Autofahrer keinen einzigen Cent als Entschädigung erhalten.