Kollektives Nachsitzen

(MOZ) Wenige Tage, nachdem Brandenburgs Schüler ihre Halbjahreszeugnisse ausgehändigt bekamen, verteilt das Institut für Schulqualität Berlin-Brandenburg (ISQ) seine Noten und stellt dem Bildungsministerium ein Armutszeugnis aus. In den Hauptfächern Deutsch und Mathematik erfüllt ein Drittel der getesteten Drittklässler die Mindestanforderungen nicht.

Auch wenn die Studie kein Ländervergleich ist, deckt sie sich doch mit den Ergebnissen der Pisa-Studie. Und sie wirft die Frage auf, was dazu führt, dass zu viele Grundschüler den Anschluss im Unterricht verlieren.An den Schulen mangelt es nach wie vor an Lehrern, so dass inzwischen sogar auf Seiteneinsteiger und polnische Pädagogen zurückgegriffen wird. Selbst wenn das gewagte Experiment gelingen sollte, liegt ein Qualitätsverlust auf der Hand.

Brandenburg ist eines der wenigen Bundesländer, das die Drittklässler-Studie öffentlich macht. Noch. Andere Länder stellen die Ergebnisse lediglich den teilnehmenden Schulen zur Verfügung, damit sie ihre Baustellen kennen. Doch bei mehr als 17 000 Schülern, die sich in Brandenburg dem Vergleichstest stellten, liegt das Problem weniger in den Schulen als vielmehr im Bildungssystem begründet. Hier hat sich Brandenburg gründlich verrechnet.