Atomausstieg? Ja, bitte!

(MOZ) Es ist ja gar nichts passiert. Ein kleiner Unfall in einem französischen Atomkraftwerk. Gut, es gab Verletzte nach einer Explosion. Aber keine nukleare Verstrahlung. Sagen die Behörden. Nur sicherheitshalber wurde ein Reaktor vom Netz genommen. Aber sonst? Alles in Ordnung. Kein Grund zur Beunruhigung.

Wirklich nicht? In Frankreich oder auch in Belgien gehören kleinere und größere Störungen in Atomkraftwerken praktisch zum Alltag. Es hat nur noch nie einen GAU gegeben. Aber größte anzunehmende Unfälle gibt es ja höchstens im ehemaligen Ostblock. Behaupteten auch hierzulande vor allem Vertreter der Union, der FDP und der Energiewirtschaft. Nach Tschernobyl. Dann kamen Fukushima und Merkels Ausstieg aus dem zurückgenommenen rot-grünen Atomausstieg. Und auch wenn mittlerweile wieder vom unsinnigen deutschen Sonderweg die Rede ist und die Ausstiegsdurchführung mangelhaft blieb, grundsätzlich gebührt der Kanzlerin Anerkennung für ihre Bereitschaft umzudenken. Auch im Atomland Frankreich nimmt man übrigens Abschied von der Kernkraft. Ganz offensichtlich aber zu langsam. Denn dort wie hier und überall gilt: Selbst ohne Störfälle bleibt die ungelöste Entsorgungsfrage. Der Müll strahlt noch Jahrtausende. Wer kann da noch ernsthafte Ausstiegszweifel haben?