Kein Patentrezept

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Künftig sollen Rauchmelder auch in Privatwohnungen für mehr Sicherheit sorgen. Aber was nützt ein Alarm, wenn die Feuerwehr nicht anrückt? In Brandenburg bilden die Freiwilligen Feuerwehren das Rückgrat des Brandschutzes. Seit Jahren ist bekannt, dass das Durchschnittsalter in den Wehren hoch ist und der Nachwuchs aus den Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht in den Regionen bleibt oder zumindest tagsüber nicht jederzeit zum Einsatz eilen kann.