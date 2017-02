artikel-ansicht/dg/0/

Von Jens Rümmler

Nele Pollatschek ist ein Phänomen. Mit gerade mal 28 Jahren unterrichtet sie in Oxford über Literaturwissenschaft und "Kreatives Schreiben". An der Uni Würzburg doziert sie über die Frage "Was ist ein Happy End". Parallel promoviert sie in Oxford aber auch zum Thema "Das Problem des Bösen in der Literatur". Alles, was die gebürtige (Ost-) Berlinerin anpackt, scheint von Erfolg gekrönt. So auch ihr Debütroman "Das Unglück anderer Leute" (Galiani Berlin) für den die taffe Frau mit der frechen Schreibe bei Kritikern und Feuilletonisten als literarische Entdeckung des Jahres 2016 gehandelt wird.

Im Buch geht es um Rabenmütter, einen schwulen Vater und Geschwisterliebe. Da ist das Gefühlschaos vorprogrammiert. Die turbulente und oft traurige Story handelt vom Schicksalsschlag, eine Familie zu haben. Sie trägt autobiografische Züge: Thene - Oxford-Studentin mit Zweitwohnsitz in Heidelberg, hat es eigentlich schön. Mit ihrem Freund kurvt sie im alten BMW durch den Odenwald, liest Bücher und vertilgt Kirschkuchen. Doch die Idylle trügt. Denn ihre Patchworkfamilie, eine in alle Himmelsrichtungen verstreute Ost-West-Verwandtschaft, nervt zuweilen. Besonders Mutter Astrid, so eine Art staatlich geprüfte Weltretterin und Punkerin. Thenes Oma ist allerdings auch ein heißer Feger. Der Herr Vater lebt nach seinem Coming Out mit einem Mann zusammen. Thene ist dagegen der "normalste" Mensch der Welt. Je verrückter die Eltern, desto spießiger die Kinder? Im Buch von Nele Pollatschek scheint es fast so.

Was die Autorin ausdrucksstark und sehr lesenswert wiedergibt, hat sie offenbar teils selbst erlebt. "Die meisten haben sich schon mal über die eigene Familie gewundert. Die kann einen behüten und beschützen, aber auch unendlich unglücklich machen. Sie kann Wut auslösen. Aber sie kann auch einfach verdammt komisch sein", so Nele Pollatschek. Da sei viel Raum für große Gefühle, sowohl für die positiven, als auch für die negativen. Und ganz viel Humor. Und es ist Raum für verschiedene Positionen und Lebenswege. So gibt es in der Geschichte u.a. ostdeutsche Altkommunisten, einen schwulen Vater und einen orthodoxen Juden.

"Die Buchidee selbst kam mir im Flieger. Da hörte ich, wie eine Frau "Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie" sagte und ich dachte, dass ist ein wirklich hervorragender erster Satz. Und einer, der auf Grund der Intensität eigentlich nur auf eine nahe Verwandte gerichtet sein kann. Niemand kann einen so zur Weißglut bringen, wie die eigene Familie. Und dann war mir klar, wie ein Buch, das so anfängt, enden muss. Und das Vergnügen lag darin, mir einen Weg und eine Geschichte auszudenken, die Anfang und Ende miteinander verbindet."

Bevor Nele Pollatschek zu "Das Unglück anderer Leute" loslegte, habe sie mehrere Jahre beobachtet, phantasiert und nachgedacht. "Geschrieben habe ich dann zwei Jahre." Biografische Ähnlichkeiten im Buch zu sich selbst relativiert sie im Gespräch.

"Natürlich gibt es diese Ähnlichkeiten. Aber die sind größtenteils auf ein ganz praktisches Problem zurückzuführen - man könnte auch Faulheit dazu sagen. Also, alles was ich nicht weiß, muss ich recherchieren. Wer neben der Dissertation - für die man ja unendlich viel recherchiert - einen Roman schreibt, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten: entweder man verwendet das Thema der Dissertation als Hintergrund für die Fiktion oder man verwendet im weitesten Sinne eigene Erfahrungen."

Beim Schreiben sei ihr wichtig gewesen, dass das Buch unterhaltsam ist, also sei das Akademische gut versteckt in Unterhaltungen über die Existenz Gottes, das Böse in der Welt, oder Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen. "Das Biographische liegt vor allem in den Orten. Wenn ich eine Stadt gar nicht kenne, müsste ich länger hinfahren um authentisch über sie schreiben zu können. Das kostet Geld und Zeit, ist schlecht für die Umwelt. Daher lebt Buchfigur Thene vor allem in Städten, in denen ich selber auch mal gelebt habe. Weil ich ja darüber schreiben kann, ohne dummes Zeug zu reden."

Von der Seele geschrieben habe sie sich allerdings nichts, betont die Studentin. "Ich glaube nicht, dass man sich was von der Seele schreiben kann. Man kann sich Dinge in die Seele reinschreiben und man kann Dinge in der Seele umschreiben."

Im richtigen Leben kann Nele Pollatschek an Wochenenden auch mal richtig faul sein. In Samstag- oder Sonntagsfrühstück unterscheide sie kaum. "Samstags gehe ich lange Wandern, danach esse ich mein Lieblingsessen, Pfannkuchen. Sonntags schlafe ich meistens absurd lange. Wegen der Anstrengung und der frischen Luft am Samstag. Oft verbringe ich den Sonntag dann im Bett und lese oder gucke fern. Frühstück gibt's dann so gegen drei Uhr, oft Kuchen oder anderes fettiges, süßes Zeug."

Ganz nach Wetterlage ist Nele Pollatschek gerne in der Natur. "Ich liebe es einen Garten zu haben und merkwürdige Dinge anzupflanzen. Wussten Sie beispielsweise, dass weißer Gänsefuß phänomenal gut schmeckt und viel leichter anzubauen ist als Spinat? Leider habe ich gerade keinen Garten, was mich richtig unglücklich macht." Für sie gebe es nichts Schöneres als etwas zu pflanzen und dann jeden Tag zu sehen, wie es wächst und gedeiht, so die junge Schreiberin. "Manchmal wünschte ich, ich lebte in einer Genossenschaft nach marxistischem Vorbild, wo alle die eine Hälfte des Tages körperlich arbeiten - am besten Landbau - und die andere Hälfte geistig. Leider ist bei mir nur die geistige Arbeit auch anerkannte Arbeit. Alles körperliche ist Hobby."

Den Odenwald lobt Nele Pollatschek in höchsten Tönen. "Der ist unendlich schön. So als würde man den Oderbruch einmal zusammenstauchen, so dass lauter Hügel und Berglein entstehen. Ab und an gibt's Weidefläche mit Schafen, Kühen, Bisons und Alpacca - die Odenwäldler sind merkwürdig."

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg hat die Autorin Verwandte. Und viel Lokalpatriotismus. "Mein Vater hält Angermünde für den Nabel der Welt. Kein Tag geht vorbei, an dem in meiner Familie nicht erwähnt wird, dass Deutschland ja immerhin von einer Uckermärkerin regiert wird und das, egal was man sonst von ihr denkt, man ihr das ja wohl zu Gute halten muss", schmunzelt Pollatschek. Die Frau, die jahrelang in Frankfurt am Main lebte, bezeichnet Frankfurt (Oder) übrigens als das "bessere Frankfurt". Einzig beim Thema Kulinarik sei das hessische Frankfurt im Vorteil. Aber satt werde man auch in Restaurants an der Oder.