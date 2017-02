Polizei greift verdächtigen Dieb auf

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Wegen der zahlreichen Einbrüche kontrolliert die Polizei zurzeit regelmäßig verdächtige Fahrzeuge. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurde am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Haubachstraße in Hohen Neuendorf ein polnischer Kleintransporter durch Polizeibeamte kontrolliert. Diese stellten dabei fest, dass der 44-jährige Fahrer von der Staatsanwaltschaft Neuruppin bereits gesucht wurde. Wegen Diebstahles war er zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 450 Euro oder 30 Tagen verurteilt worden und hatte noch nicht gezahlt. Da er nicht genügend Geld dabei hatte, wurde er festgenommen. Ein Bekannter des Mannes kam dann kurz vor 22 Uhr in die Inspektion, übergab das Geld und löste diesen damit aus. Entsprechend wurde der Haftbefehl gelöscht und der Mann entlassen.