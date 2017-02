Friseure fusionieren

artikel-ansicht/dg/0/

"Diese Satzung soll mit Wirkung vom 15. März 2017 nach der Genehmigung durch die Handwerkskammer Frankfurt/Oder - Region Ostbrandenburg in Kraft treten", lässt Ines Ressel, stellvertretende Obermeisterin der bisherigen Friseurinnung Oderland im Auftrag der neuen Innung Barnim-Oderland, mitteilen. Der Sitz der "neuen und starken Friseurinnung", wie Ines Ressel beschreibt, soll in Eberswalde sein. In ihr vereinen sich die Landkreise Barnim, Oder-Spree, Märkisch-Oderland sowie die Stadt Frankfurt (Oder).

Der Zusammenschluss biete viele Vorteile für die zumeist kleinen Friseurbetriebe, sagt Ines Ressel. Der Austausch untereinander sei nun in einem größeren Rahmen als zuvor möglich. Eine professionelle berufsbezogene Betreuung sowie ein stärkeres Auftreten in der Öffentlichkeit seien nun möglich.

Grundsätzlich würden sich Handwerkerbetriebe freiwillig in Innungen organisieren. Durch gegenseitige Vorteilnahme sei Wachstum in jedem einzelnen Betrieb leichter. "Wir organisieren beispielsweise Weiterbildungsseminare, für die wir im Verband mit den etwa 35 Betrieben bessere Preise verhandeln können", erklärt Ines Ressel. Eine hochwertige Beschulung sei nun erschwinglicher.

Fast ein Jahr hat der Arbeitsprozess gedauert, sagt Ines Ressel, bis die Fusion geglückt war, einige strukturelle Dinge waren zunächst auf einen Nenner zu bringen. Nun denkt die neue Friseurinnung sogleich daran, weiterzuwachsen.

"Wir sind nun ein viel größerer Bezirk und können somit auf gemeinsame Kontaktpersonen und Erfahrungen zurückgreifen, um unsere Lobby weiter auszubauen", sagt Ines Ressel. Dadurch hoffe man natürlich auch neue Mitgliedsbetriebe zu gewinnen.