Schlaubetaler Achterbahnfahrt

Müllrose (MOZ) Es ist Winterpause auf den Fußballplätzen der Region. Zeit, um die Hinserie Revue passieren zu lassen. Heute: Landesklasse-Vertreter Müllroser SV. Mit fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Frankonia Wernsdorf sind die Aufstiegschancen des Müllroser SV als Tabellendritter noch intakt. Allerdings hatte es nach den ersten zehn Punktspielen für die Schlaubetaler sogar nach einem souveränen Durchmarsch an der Tabellenspitze ausgesehen. Lediglich am 2. Spieltag beim Heim-0:0 gegen Rehfelde war den Schlaubetalern kein Dreier gelungen. Doch dann erlitt der Müllroser Top-Torjäger Paul Herrmann im Pokalspiel gegen Beeskow einen Bänderriss im rechten Sprunggelenk - erst unmittelbar vor Beginn der Rückrunde kann der 30-jährige Stürmer wieder mittrainieren. Obwohl MSV-Trainer Ronny Schulze immer wieder erklärte, dass der Müllroser SV nicht der FC Paul Herrmann ist, der Verlust schien die Schlaubetaler schier zu erdrücken. Bis zur Winterpause setzte es anschließend vier Niederlagen in Folge. "Wenn aus unseren Bausteinen jemand fehlt, dann bekommen wir Probleme. Doch Paul Herrmann war nur einer von mehreren, wenngleich ein bedeutender. So standen mir zu Ende der Hinrunde teilweise nur acht Spieler aus dem Landeskader zur Verfügung, ich musste mit Ü 35-Akteuren auffüllen. Es hat sich gezeigt, dass viele Spieler aus dem Anschlusskader die Lücke nicht schließen können", so Schulze.