Schule wächst, Fraktion schrumpft

Oderberg (MOZ) Er fühle sich von seiner Partei nicht ausreichend informiert, sagt Clemens Gebhardt am Ende der Stadtverordnetenversammlung in Oderberg. Ganz überraschend hat er deshalb am Mittwochabend seinen sofortigen Austritt aus der SPD bekannt gegeben. Zusammen mit seinen Parteigenossen Guido Zoschke und Dietrich Brandenburg hatte er erst im vergangenen Jahr eine Fraktion gebildet. Das Parlament nimmt es ohne laute Kommentare hin und man stellt fest: "Zwei sind auch eine Fraktion", so Amtsdirektor Jörg Matthes. Gebhardt werde als freier Abgeordneter weiterhin das Stadtparlament besetzen.

Neuigkeiten gibt es auch für die Oderberger Schüler. Ende Februar soll der Antrag auf Gelder aus dem Förderprogramm "Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Umland" (Nesur) der Investitionsbank des Landes Brandenburg eingereicht werden. 80 Prozent der kalkulierten Kosten in Höhe von 149 000 Euro sollen dadurch akquiriert werden, hofft der Amtsdirektor. Wobei das Amt Britz-Chorin-Oderberg 20 000 Euro für die Planungskosten beisteuert, die allein 35 000 Euro ausmachen. 32 000 Euro würden für die Stadt Oderberg anfallen. "Da bleibt dann nicht mehr viel Platz für andere Aufgaben", kommentiert der Amtsdirektor.

Drei Bauabschnitte sind zunächst mit diesen Mitteln vorgesehen. Zu allererst will man sich den Toiletten widmen. Die Sanitärcontainer, die die Schüler im Moment aufsuchen müssen, sei ein unhaltbarer Zustand, kommentiert ein Einwohner die Übergangslösung. Ein zweiter Schritt soll die Sanierung der Aufgänge beinhalten, in einem dritten soll das Dach neu gedeckt werden. Der Bauantrag für das Vorhaben sei eingereicht, aber noch nicht genehmigt, so Matthes weiter.

Laut Schulentwicklungsplan, den der Landkreis den Gemeinden im Januar vorgelegt hat, sei zumindest der Bestand der Schule gesichert. Die Prognosen bis 2021/22 würden darlegen, dass zukünftig sogar mehr Kinder die Einrichtung besuchen würden.

Allerdings bedarf es einer Klärung der Gestaltung der Schulbezirke, so Matthes. Aktuell gebe es keine verbindliche Regelung für Lunow-Stolzenhagen und Parsteinsee. Den Kindern dort stehe es im Moment frei, ob sie die Schule in Oderberg oder Angermünde besuchen. Die gelebte Praxis sehe deshalb so aus, dass Eltern aus denn beiden Gemeinden selbst entscheiden. Das sei nicht zulässig, so Matthes. Die Amtsverwaltung möchte die Möglichkeit zu wählen beibehalten, allerdings auf einem rechtskonformen Weg. Dazu könnte Oderberg die Trägerschaft für beide Gemeinden übernehmen und mit ihnen einen Schulbezirk bilden. Wenn Angermünde das gleiche täte, würden den Kindern nach wie vor beide Schulen zur Wahl bleiben. Das Ergebnis sollen zwei deckungsgleiche Schulbezirke sein. Darüber müssten die Gemeinden sowie Angermünde aber zunächst beraten und abstimmen.