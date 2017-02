Pflege-Beratung ab sofort im Awo-Treff

artikel-ansicht/dg/0/

"Besonders nach der Pflegereform gibt es viele Fragen, die sich um die neue gesetzliche Situation drehen", sagt Awo-Pflegedienstleiterin Petra Enkelmann. Mit dem Jahreswechsel wurden die früheren Pflegestufen von "0" bis 3 durch die neuen Pflegegrade von 1 bis 5 abgelöst. Seitdem gilt das Zweite Pflegestärkungsgesetz, kurz auch PSG II genannt. Es soll vor allem demenzkranken Älteren die gleichen Pflegeleistungen zusichern wie körperlich Pflegebedürftigen. Seit Januar 2017 werden alle neuen Antragsteller auf Pflegeleistungen anhand eines Fragenkatalogs daraufhin geprüft, wie hoch der Grad ihrer Selbstständigkeit noch ist. Wer Ende 2016 bereits eine anerkannte Pflegestufe hatte, wird nicht erneut begutachtet. Ohne schlechter gestellt zu werden, wird er einem Pflegegrad zugeordnet.

"Es treten immer wieder Fragen nach den neuen Begutachtungskriterien auf", sagt Petra Enkelmann. Und wenn ein Antragsteller eine Ablehnung erhalten habe, fragen er oder seine Angehörigen natürlich nach den Gründen und wie es denn nun weiter gehen soll.

Die Pflegegrade und die entsprechenden Leistungsangebote stellen nur einen Fragenkomplex dar. Wie Petra Enkelmann sagt, erkundigen sich auch viele Ratsuchende nach den zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen. Für jeden Pflegenden stehen 125 Euro zur Verfügung, die zum Beispiel für die Hilfe im Haushalt oder beim Einkaufen verwendet werden kann.

Vorteil des neuen Beratungsstandorts sei seine zentrale Lage und sein Bekanntheitsgrad, so Petra Enkelmann. Der Treff befindet sich in der Straße An der Stadtmauer 12 und wird seit langem für viele verschiedene Angebote und Freizeitaktivitäten genutzt. Die Pflegedienstberatung findet jeden Mittwoch in der Zeit von 10 bis 11 Uhr statt. Alle Interessierten können ohne vorherige Anmeldung zu der Beratung kommen.