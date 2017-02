Bernau als Forschungsschwerpunkt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Ihre Zusammenarbeit wollen die BeSt Bernauer Stadtmarketing GmbH und die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde vertiefen. Ein entsprechender Kooperationsvertrag ist jetzt unterzeichnet worden.

"Für uns ist es ein wichtiger Meilenstein hin zu einem praxisbezogenen Studiengang und einen aktiven Austausch mit der Region", erklärte Steffen Lange von der Leitung des Bachelor-Studiengangs "Regionalmanagement" an der HNE.

Ziel und Zweck der Kooperationsvereinbarung ist die gemeinsame Weiterentwicklung insbesondere in den Bereichen Lehre und Forschung mit dem Schwerpunkt auf die Stadt Bernau. Dies erfolgt durch die Hochschule über die Realisierung von Vorlesungen und Seminaren, Auswertungen von Belegarbeiten und Bachelorthesen. Die BeSt wird den Studenten unter anderem Einblick in das tägliche Arbeitsumfeld bieten.