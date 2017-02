Mein Nachbar, der IM

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) 460. So viele Inoffizielle Mitarbeiter hatte laut Rüdiger Sielaff die MfS-Kreisdienststelle Schwedt. In der vollbesetzten Rathausgalerie hielt der Leiter der BStU-Außenstelle Frankfurt (Bundesbeauftragter für Stasiunterlagen) am Mittwoch den Vortrag "Beobachten - Verfolgen - Zersetzen. Das Wirken der Stasi in Schwedt".

Wohnte man vor dem Mauerfall im Julian-Marchlewski-Ring konnte es gut sein, dass mehr Inoffizielle Mitarbeiter als normale Nachbarn um einen wohnten. "Dort wohnten am meisten IMs", sagt Sielaff. "Das ist ja bei mir in der Nähe", murmelt ein Zuhörer. Installiert wurden die zivilen Spitzel von einem der sechs Referate der 1972 gegründeten Kreisdienststelle. Staatssicherheits-Chef Erich Mielke sah die IMs als "Hauptkampfwaffe gegen den Feind" - den Westen. Sogar vier hauptberufliche IMs unterstanden der hiesigen Stasi.

Das Gros sammelte im Beruf, im Freundes- und Familienkreis "staatszersetzende" Informationen - aus Geldnot, Angst oder Mitläufertum. "Das typische Motiv gab es nicht", betont der Referent. In 77 Schwedter Wohnungen fanden konspirative Treffen statt. Als Anschauungsbeispiel zeigt Sielaff die Gehalts-Quittung eines Ehepaars. Sie war 54, er 67 Jahre alt. "Einmal rechnete die Stasi 8,75 Mark und zweimal 4 Mark ab. Wofür war das wohl?" Prompt kommt die Antwort: "Rondo-Kaffee und Club-Zigaretten!" Genau, denn die Treffen in Privatwohnungen sollten in einer gemütlichen Atmosphäre stattfinden. Auch "Brauner" lockerte ab und zu die Stimmung und Zungen: Schnaps von "Goldkrone". Erinnerungen erwachen.

Hochhaussiedlungen waren bevorzugte Orte der Spitzel-Meetings, da es dort anonymer als auf dem Lande zuging. Diese und andere Zusammenhänge lassen sich aus den 40 Regalmeter an Akten der Kreisdienststelle rekonstruieren. Dazu kommen zwei Säcke "vorvernichtetes Material": Akten, die 1989 Stasi-Mitarbeiter schredderten.

Das in der DDR-Wirtschaft viel improvisiert wurde, zeigen Interna aus dem PCK. "40 Prozent der Armaturen waren kaputt.", so Sielaff. So verwendete man eigene Dichtungen. Einmal bedrohte tausende Schwedter austretende Flusssäure. Später führ-te die Verpressung halbvoller Spraydosen mit Butangas zur Explosion. Folge: 100 000 Euro Schaden. Verheimlicht.

90 Prozent aller BStU-Akten seien erschlossen. Die persönliche Aufarbeitung geht weiter. Eine 70-Jährige mit Erstantrag: "Ich will Gewissheit." Überwachte man die PCK-Sekretärin?