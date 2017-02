Umfragesieger stehen fest

artikel-ansicht/dg/0/

Die Stimmen sind ausgezählt. Wie in den Vorjahren war die Beteiligung aus der Beeskower und Eisenhüttenstädter Region recht ansprechend, die in Fürstenwalde eher weniger. Sicher ist, dass der Beteiligungsrekord von 17357 Zetteln vor vier Jahren weiterhin Bestand hat.

"Von der Fürstenwalder Resonanz bin ich schon etwas enttäuscht, obwohl es etwas mehr Scheine sind als im Vorjahr", bedauert Karin Lehmann, Geschäftsführerin des Kreissportbundes, die bis Donnerstag selbst noch fleißig mit ausgezählt hatte. "Vor allem finde ich es schade, wenn auf einem Schein nur eine Stimme vergeben wird. Da kann man doch in den anderen Rubriken auch mal den Nachbarn oder einen Sportler aus der selben Sportart mit ankreuzen."

Dennoch will Karin Lehmann an dem Umfragemodus festhalten. Zwar hatte sie nichts dagegen, dass dieses Mal bei den Männern und Mannschaften 13 statt 12 Kandidaten aufgestellt worden waren, doch erhöhen möchte sie die generelle Anzahl der Sportler auf der Liste nicht. Jede Region sollte vier Kandidaten in jeder Rubrik aufstellen.

Denkbar für wäre für die KSB-Geschäftsführerin eine andere Form der Stimmabgabe, beispielsweise über das Internet. "Doch solange es technisch nicht möglich ist zu verhindern, dass jemand dann mehrfach seine Stimme abgibt, würde ich es bei den Stimmzetteln aus der Märkischen Oderzeitung belassen", erklärt sie.

Beibehalten möchte die KSB-Geschäftsführerin auch den gewohnten Ablauf der Auszeichnungsveranstaltung mit dem abschließenden Büfett. Etwa 200 Gäste werden zugegen sein, die sowohl die Ehrung der Umfragesieger als auch die der mit der Urkunde des Landrates Ausgezeichneten erleben, eingepackt in ein kulturelles Rahmenprogramm, für das einmal mehr die Kreisverwaltung sorgt.

Moderieren wird die Veranstaltung erneut vom rbb Joel Heilmann, der sicher auch einiges zur Würdigung des Ehrenamtes mit der Meißen-Medaille durch Landrat Rolf Lindemann, zur Auszeichnung der Sympathiegewinner durch Lotto Brandenburg und zur Übergabe der Förder-Vereinbarung der Sparkasse Oder-Spree an den Kreissportbund für das Jahr 2017 zu sagen hat.

Die meiste Zeit dürfte Heilmann für die Vorstellung der Kandidaten zur Sportlerumfrage aufwenden. Hinsichtlich der Umfragesiege ist vieles möglich, schließlich ist die Gesamtbilanz recht ausgeglichen. Von den 66 möglichen Siegern stellte die Region Eisenhüttenstadt bislang 25 Gewinner, Beeskow 21 und Fürstenwalde 20. In der Kategorie Mannschaften führt die Stahl- (9) vor der Kreisstadt (7) und Fürstenwalde (6), auch bei den Männern liegt die Eisenhüttenstädter Region (9) knapp vor Beeskow (8) und Fürstenwalde (5), nur bei den Frauen führt die Spreestadt (9) vor Hütte (7) und Beeskow (6). Allerdings war schon in den vergangenen Jahren verstärkt zu beobachten, dass vor allem die Anhänger von Vereinen aus der ländlichen Region alles daran gesetzt hatten, dass ihre Kandidaten bei der Wahl ganz vorn einkommen.

An der Auszeichnungsveranstaltung am Sonnabend in Beeskow können alle diejenigen teilnehmen, die auf der Umfrageliste nach den populärsten Sportlern standen und die für die Ehrenurkunde des Landrates vorgesehen sind. Die Einladungen sind laut Karin Lehmann bereits vor einigen Wochen an die Vereine gegangen. Sollte einer dieser Sportler darüber nicht informiert worden sein, könne er dennoch kommen: "Niemand wird nach Hause geschickt."