Tiefes Loch in der Straße

Fürstenwalde (MOZ) Ein Loch in der Fahrbahndecke wurde am Mittwoch, gegen 17.35 Uhr, in der Gartenstraße entdeckt, meldete am Donnerstag die Polizei. Der Asphalt war abgesackt, und das Loch hatte bereits einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Es soll kellertief nach unten reichen. Zunächst sperrte die Feuerwehr die Straße. Dann wurde der Bereich um das Loch großräumig mit Baugittern gesichert. Besitzer der in unmittelbarer Nähe geparkten Autos konnten das Gebiet anschließend unbeschadet verlassen. Die Absperrung stand am Donnerstag noch, das Loch deckten Bretter ab.