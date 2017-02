Duell um den rettenden Platz 11

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Die Saison der 2. Volleyball-Bundesliga Nord geht allmählich in ihre entscheidende Phase. Und für die Männer von Wieder-Aufsteiger TSGL Schöneiche kommt es vor allem in den verbleibenden vier Heimspielen darauf an, die vielleicht entscheidenden Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Der Anfang soll dabei am Sonnabend gemacht werden, wenn die Randberliner um 19 Uhr in der Lehrer-Paul-Bester-Halle den FC Schüttorf empfangen. Es ist nicht übertrieben, von einem Sechs-Punkte-Spiel zu sprechen, denn die Gäste liegen mit drei Zählern mehr als Tabellenelfter nur einen Platz vor der TSGL - und dieser elfte Rang ist gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt.