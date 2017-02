Auffahrt bleibt Dauerbaustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Ortsunkundige, die am Donnerstagvormittag die Autobahnauffahrt Freienbrink in Richtung Norden nutzten, konnten den Eindruck gewinnen, dass es kurz vorher in dem Bereich einen größeren Unfall gegeben haben musste. Am abfallenden Hang neben dem rechten Straßenrand lagen umgeknickte Leitplanken, zwischen Hang und Straße standen rot-weiße-Absperrbaken, die den Kraftfahrern anzeigten, hier besonders vorsichtig zu sein.

Wer die Auffahrt hingegen regelmäßig nutzt, wird bei diesem Anblick nicht mehr auf einen Unfall schließen, da es dort bis zu dreimal pro Woche so aussieht, wie beschrieben. Der Grund sind Schwerlasttransporte mit Türmen für Windkraftanlagen im Auftrag der Reuther STC GmbH aus Fürstenwalde. "Weil diese Lkw nicht durch die zu enge Kurve passen würden, werden die Leitplanken geöffnet und an die Seite gelegt", erklärt Andreas Müller, Leiter der Autobahnmeisterei Erkner. Sind die Transporte beendet, werden die metallenen Abgrenzungen wieder aufgestellt, ergänzt er.

Um den Verkehrsfluss in Richtung Autobahn so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finde der Auf- und Abbau der Leitplanken außerhalb des morgendlichen und nachmittäglichen Berufsverkehrs statt. Die Transporte selbst seien sowieso unproblematisch, da sie im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr über die Bühne gehen, wenn wenig Verkehr herrscht. Die Autobahnmeisterei wird laut Müller über die Transporttermine informiert. Den Umbau der Leitplanken übernehme eine Fachfirma, die von Reuther beauftragt sei. Die Rechnung dafür geht an die Spedition, die die Windkraftanlagen abholt, oder deren Auftraggeber.

Für die Autofahrer gebe es keine Probleme, sie könnten den Bereich sowohl in den Umbauzeiten als auch dann, wenn die Leitplanken geöffnet sind, jederzeit problemlos passieren, sagt Andreas Müller. Auch Christoph Richter, Vertriebsleiter der Reuther STC GmbH sind bisher keine Beschwerden über die Transporte zu Ohren gekommen.

Carina Zwink hat an einem Morgen Anfang Januar eine andere Erfahrung gemacht. Unter der Woche fährt sie aus ihrem Wohnort Spreenhagen täglich über die Autobahn nach Erkner, von wo sie mit dem Zug zur Arbeit nach Berlin pendelt. "Während ich sonst auch an Tagen, in denen die Auffahrt umgebaut war, immer durchgekommen bin, war sie an diesem Morgen, um kurz nach 7 Uhr, für Umbauarbeiten gesperrt", erzählt sie. Mitarbeiter hätten sie zurückgeschickt. Um ihren Zug in Erkner zu erreichen, habe sie auf der Brücke wenden müssen, "denn geradeaus wäre ich ja nur auf die Autobahn in Richtung Süden gekommen". Sie hätte sich an diesem Morgen wenigstens eine Information gewünscht - zum Beispiel ein Hinweisschild an dem Kreisel vor der Auffahrt.

Kurios an der ständigen Umbau-Situation ist, dass sie hausgemacht ist. Kurz bevor die Schwerlasttransporte 2012 begannen, war die Auffahrt so umgebaut worden, dass sie von der Landstraße rechtwinklig auf die A10 abzweigt. Damals wusste der Landesbetrieb Straßenwesen noch nichts von den Schwerlasttransporten, die vor dem Umbau problemlos möglich gewesen wären. "Es wäre sinnvoll, wenn man an diesen Bereich noch einmal herangeht und die Kurve vergrößert", sagt Andreas Müller. Der Landesbetrieb verhandele darüber mit der Firma Reuther. Deren Vertriebsleiter wusste davon am Donnerstag nichts. "Diese Pläne sind mir neu", sagte er.