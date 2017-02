Landwirte wollen Wolf vertreiben

artikel-ansicht/dg/0/

Neuendorf am See (MOZ) Der Brandenburger Bauernbund veranstaltet im Unterspreewald in der Nacht zu Sonnabend erneut eine Wolfswache. Die Aktion findet auf der Weide eines Landwirts in Neuendorf am See (Dahme-Spreewald) statt. Auf diesen Flächen hätten Wölfe im vergangenen halben Jahr bereits fünf Mal junge Rinder gerissen, teilte der Bauernbund mit. Landwirte und Anwohner werden sich daher am Freitagabend am Lagerfeuer versammeln, um Wölfe abzuschrecken.