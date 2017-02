Schwere Knieverletzung beendet Saison von Lisa Zimmermann

artikel-ansicht/dg/0/

Sie habe einen Kreuz- und Innenbandriss sowie eine Kapselverletzung im rechten Knie erlitten, teilte die 20 Jahre alte Freestyle-Skifahrerin aus Bayern auf ihrem Instagram-Profil mit. Bei einer solchen Verletzung brauchen Sportler üblicherweise mindestens ein halbes Jahr für ein Comeback. Zimmermann wird erst im Olympia-Winter wieder Wettkämpfe bestreiten können.

Sie zog sich die Verletzung beim Weltcup in Mammoth Mountain zu. In diesem Winter war sie in Top-Form und hatte im Big Air schon einen Sieg und einen dritten Platz eingefahren. Zudem holte Zimmermann als erste Deutsche Gold bei den X-Games. 2015 gewann sie Slopestyle-Gold bei der WM am Kreischberg. Für die Titelkämpfe in der spanischen Sierra Nevada im März fällt sie nun aus.