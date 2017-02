Polizeibericht Freienwalde vom 09.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1551034/

Angermünde. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand eine Fahranfängerin bei einer Polizeikontrolle am Donnerstag. Die 26-Jährige war mit einem BMW auf der Angermünder Puschkinallee unterwegs. Ein Test bestätigte einen Atemalkoholwert von 0,39 Promille. Aufgrund der geweiteten Augen, fiel auch ein Drogentest positiv aus. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten illegale Drogen sowie entsprechendes Zubehör. Gegen die Frau wurden Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Drei Geräteschuppen aufgebrochen

Neurüdnitz. Einen Schaden von 300 Euro haben Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch hinterlassen. Die Unbekannten drangen gewaltsam in die Geräteschuppen auf drei Grundstücken ein. Ob aus den Gebäuden etwas gestohlen wurde, war bei der Anzeigenaufnahme noch unklar. Trotzdem entstand die dreistellige Schadenssumme. In derselben Nacht brachen Diebe in eine Werkstatt ein, wo sie zwei Bohrmaschinen im Wert von rund 500 Euro mitnahmen.