Polizeibericht Oranienburg vom 09.02.2017

Oranienburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch die hintere Dreiecksscheibe bei zwei auf einem Grundstück an der André-Pican-Straße abgestellten Fahrzeugen der Marke BMW aus Berlin und Oberhavel eingeschlagen. Aus den beiden Fahrzeugen entwendeten siedie Radio-Navigations-Kombination sowie bei einem der Autos das Bedienteil, das in der Mittelkonsole verbaut war. Der Schaden wird auf rund 5 000 Euro beziffert.